Курси валют у Києві

Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:39

Дата: 19 октября 2018 г. 16.35

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,07-08/28,11-12 UAH/USD (с утра 28,10/28,15-16 UAH/USD, к полудню 28,07-08/28,13-15 UAH/USD)

€ 32,25/32,55 UAH/EUR (с утра 32,25/32,55 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,55 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевали за рынком. «Широту» котировок наличного евро киевляне «оправдывали» пятницей.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое, по сути, не нуждалось в ценовой поддержке.



Ближе к полудню из-за первых признаков стабилизации и даже некоторой коррекции на межбанке, столичные дилеры инициировали дисконтирование своих цен.



На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» «симметрично» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,07-08/28,13-15 UAH/USD, евро – 32,25/32,55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».



После обеда на столичном наличном рынке нисходящий тренд в паре доллар-гривня с акцентом в менее значимых оферах. Кроме того, требовалось стимулирование клиентских покупок «американца» для балансировки рынка.



С задачей по сохранению равновесия спроса и предложения киевские валютчики справились. Но это не спасло их от потерь на участке ликвидности - обороты, заслужив от местных валютчиков «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.



Конфуз по части оборотов киевляне поясняют высокой курсовой динамикой, которая, как известно, «не нравится» клиентам.

