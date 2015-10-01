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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:53

Дата: 19 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.50

Мелкий опт «неформал»

$ 28,10/28,15-16 UAH/USD
EUR 32,25/32,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. "Ширину" котировок наличного евро киевляне «оправдывают» пятницей.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:18

На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» «симметрично» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,07-08/28,13-15 UAH/USD, евро – 32,25/32,55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:39

Дата: 19 октября 2018 г. 16.35
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,07-08/28,11-12 UAH/USD (с утра 28,10/28,15-16 UAH/USD, к полудню 28,07-08/28,13-15 UAH/USD)
€ 32,25/32,55 UAH/EUR (с утра 32,25/32,55 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,55 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевали за рынком. «Широту» котировок наличного евро киевляне «оправдывали» пятницей.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое, по сути, не нуждалось в ценовой поддержке.

Ближе к полудню из-за первых признаков стабилизации и даже некоторой коррекции на межбанке, столичные дилеры инициировали дисконтирование своих цен.

На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» «симметрично» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,07-08/28,13-15 UAH/USD, евро – 32,25/32,55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».

После обеда на столичном наличном рынке нисходящий тренд в паре доллар-гривня с акцентом в менее значимых оферах. Кроме того, требовалось стимулирование клиентских покупок «американца» для балансировки рынка.

С задачей по сохранению равновесия спроса и предложения киевские валютчики справились. Но это не спасло их от потерь на участке ликвидности - обороты, заслужив от местных валютчиков «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.

Конфуз по части оборотов киевляне поясняют высокой курсовой динамикой, которая, как известно, «не нравится» клиентам.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:44

Дата: 22 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 28,05-06/28,10-12 UAH/USD
EUR 32,30/32,45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:19

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «очень низкие». Присутствует спрос на евро, но сделок по нему почти нет из-за разногласия в цене.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:28

Дата: 22 октября 2018 г. 16.26
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,05/28,10 UAH/USD (с утра 28,05-06/28,10-12 UAH/USD, к полудню 28,05/28,09 UAH/USD)
€ 32,25-30/32,40-50 UAH/EUR (с утра 32,30/32,45 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,45 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое, по сути, не нуждалось в ценовой поддержке. Дело ограничилось сужением спреда. Причина очевидна – коррекция с последующей стабилизацией рынка безналичного доллара.

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «очень низкие». Присутствует спрос на евро, но сделок по нему почти нет из-за разногласия в цене.

После обеда на столичном наличном рынке новая стратегия – разочаровавшись в «отзывчив ости» клиентов, киевские валютчики решили «взять свое» расширением маржи.
Получалось не очень. Даже с выросшим спредом и сохранившимся равновесием покупок и продаж обороты 22-го, заслужили «тройку». Повторив не самые лучшие показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:44

Дата: 23 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 28,08/28,14-15 UAH/USD
EUR 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:09

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:48

Дата: 23 октября 2018 г. 16.44
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,10/28,16 UAH/USD (с утра 28,08/28,14-15 UAH/USD, к полудню 28,10/28,15 UAH/USD)
€ 32,30/32,45 UAH/EUR (с утра 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,45 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения клиентов, заметно ограничивших предложение СКВ: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».

После обеда на столичном наличном рынке ничего существенного не произошло – равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия торгов.
Как и накануне, итоговый баланс не принес бонусов – итоговая ликвидность, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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