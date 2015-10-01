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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:08

На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16-17/28,18-22 UAH/USD, евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие». «За бортом» дождь.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:26

Дата: 24 октября 2018 г. 17.24
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,17/28,22 UAH/USD (с утра 28,13-14/28,17 UAH/USD, к полудню 28,16-17/28,18-22 UAH/USD)
€ 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50-55 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.

На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16-17/28,18-22 UAH/USD, евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие». «За бортом» дождь.

После обеда на столичном наличном рынке ничего существенного не произошло – равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия торгов.
Как и накануне, итоговый баланс не принес бонусов – итоговая ликвидность, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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