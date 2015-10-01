Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:08
На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16-17/28,18-22 UAH/USD, евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие». «За бортом» дождь.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:26
Дата: 24 октября 2018 г. 17.24
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,17/28,22 UAH/USD (с утра 28,13-14/28,17 UAH/USD, к полудню 28,16-17/28,18-22 UAH/USD)
€ 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50-55 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.
На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16-17/28,18-22 UAH/USD, евро – 32,25-30/32,50-55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие». «За бортом» дождь.
После обеда на столичном наличном рынке ничего существенного не произошло – равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия торгов.
Как и накануне, итоговый баланс не принес бонусов – итоговая ликвидность, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:51
Дата: 25 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.49
Мелкий опт «неформал»
$ 28,20/28,24 UAH/USD
EUR 32,25-30/32,50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:10
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,24/28,28 UAH/USD, евро – 32,37/32,45-50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:20
Дата: 25 октября 2018 г. 16.17
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,22/28,26 UAH/USD (с утра 28,20/28,24 UAH/USD, к полудню 28,24/28,28 UAH/USD)
€ 32,35/32,45 UAH/EUR (с утра 32,25-30/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,37/32,45-50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,24/28,28 UAH/USD, евро – 32,37/32,45-50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
После обеда на столичном наличном рынке Случилась симметричная коррекция обеих позиция наличного доллара, которую мы считаем первым признаком возможной терминации стартовавшего с 23 октября «зеленого» ралли на межбанке.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов.
Как и накануне, итоговый баланс не принес бонусов – итоговая ликвидность, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:30
Дата: 26 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.29
Мелкий опт «неформал»
$ 28,22/28,27 UAH/USD
EUR 32,27/32,37 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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