Курси валют у Києві

Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:18

Дата: 26 октября 2018 г. 16.17

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,15/28,20 UAH/USD (с утра 28,22/28,27 UAH/USD, к полудню 28,16/28,22 UAH/USD)

€ 32,20/32,35 UAH/EUR (с утра 32,27/32,37 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,35 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая нуждалось в ценовой поддержке из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,16/28,22 UAH/USD, евро – 32,20/32,35UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».



После обеда на столичном наличном рынке коррекция цен в паре доллар-гривня была продолжена. Это снижение киевляне проводили в рамках мероприятий по поддержке равновесия покупок и продаж.



Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.

В отличие от предыдущей сессии, на сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на пятничной сессии от дилеров столицы «твердую четверку», улучшили посредственные показатели предыдущей сессии.