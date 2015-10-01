Курси валют у Києві

Додано: Пон 29 жов, 2018 17:44

Дата: 29 октября 2018 г. 16.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,16/28,20 UAH/USD (с утра 28,15-17/28,20 UAH/USD, к полудню 28,17/28,20 UAH/USD)

€ 32,20/32,25 UAH/EUR (с утра 32,20/32,27 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,25 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая нуждалось в ценовой поддержке из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда действующих цен доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения клиентов: 28,17/28,20 UAH/USD, евро – 32,20/32,25 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «вялые и низкие».



После обеда на столичном наличном рынке неспешная коррекция цен в паре доллар-гривня была продолжена. Это снижение киевляне проводили в рамках мероприятий по поддержке равновесия покупок и продаж.



Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.

В отличие от предыдущей сессии, на сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на понедельничной сессии от дилеров столицы «тройку с плюсом», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.