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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:44

Дата: 29 октября 2018 г. 16.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,16/28,20 UAH/USD (с утра 28,15-17/28,20 UAH/USD, к полудню 28,17/28,20 UAH/USD)
€ 32,20/32,25 UAH/EUR (с утра 32,20/32,27 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,25 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая нуждалось в ценовой поддержке из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.

На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда действующих цен доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения клиентов: 28,17/28,20 UAH/USD, евро – 32,20/32,25 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «вялые и низкие».

После обеда на столичном наличном рынке неспешная коррекция цен в паре доллар-гривня была продолжена. Это снижение киевляне проводили в рамках мероприятий по поддержке равновесия покупок и продаж.

Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.
В отличие от предыдущей сессии, на сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на понедельничной сессии от дилеров столицы «тройку с плюсом», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:28

Дата: 30 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.27

Мелкий опт «неформал»

$ 28,14/28,20 UAH/USD
EUR 32,25/32,40 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:14

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на «медвежий» тренд в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,16/32,30 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты на уровне понедельника.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:20

Дата: 30 октября 2018 г. 16.20
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,10/28,14 UAH/USD (с утра 28,14/28,20 UAH/USD, к полудню 28,12/28,18 UAH/USD)
€ 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра 32,25/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,16/32,30 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая нуждалось в ценовой поддержке из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшего влияние на настроения в среде клиентов.

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на «медвежий» тренд в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,16/32,30 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты на уровне понедельника.

После обеда на столичном наличном рынке коррекция цен в парах доллар-гривня и евро-гривня была продолжена с выросшей динамикой. Это снижение киевляне проводили в рамках мероприятий по поддержке равновесия покупок и продаж.

Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.
На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на вторничной сессии от дилеров столицы «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:32

Дата: 31 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.30

Мелкий опт «неформал»

$ 28,10/28,18 UAH/USD
EUR 32,10/32,20 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:09

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» симметрично сузили спред цен наличной пары доллар-гривня и уронили курс евро, реагируя на динамику торгов в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,16 UAH/USD, евро – 32,05/32,15 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты невысокие.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:32

Дата: 31 октября 2018 г. 16.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,12/28,16 UAH/USD (с утра 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню 28,12/28,16 UAH/USD)
€ 32,05/32,15 UAH/EUR (с утра 32,10/32,20 UAH/EUR, к полудню 32,05/32,15 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая нуждалось в ценовой поддержке из-за смены «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала на «бычий» состоявшийся после 11.20 Киева, оказав влияние на настроения в среде клиентов.

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» симметрично сузили спред цен наличной пары доллар-гривня и уронили курс евро, реагируя на динамику торгов в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,16 UAH/USD, евро – 32,05/32,15 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты невысокие.

После обеда на Киевском наличном рынке коррекция цен в парах доллар-гривня и евро-гривня прекратилась, а сложившиеся к полудню цены в парах доллар-гривня и евро-гривня, уже не изменялись до самого закрытия.

Эта стабильность сопровождалась равновесием покупок и продаж.

Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.
На сей раз этот баланс в комплекте с послеобеденной стабильностью цен рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии от дилеров столицы «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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