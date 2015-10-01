Курси валют у Києві

Додано: Сер 31 жов, 2018 16:32

Дата: 31 октября 2018 г. 16.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,12/28,16 UAH/USD (с утра 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню 28,12/28,16 UAH/USD)

€ 32,05/32,15 UAH/EUR (с утра 32,10/32,20 UAH/EUR, к полудню 32,05/32,15 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая нуждалось в ценовой поддержке из-за смены «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала на «бычий» состоявшийся после 11.20 Киева, оказав влияние на настроения в среде клиентов.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» симметрично сузили спред цен наличной пары доллар-гривня и уронили курс евро, реагируя на динамику торгов в секторе доллара межбанка и настроения клиентов: 28,12/28,16 UAH/USD, евро – 32,05/32,15 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты невысокие.



После обеда на Киевском наличном рынке коррекция цен в парах доллар-гривня и евро-гривня прекратилась, а сложившиеся к полудню цены в парах доллар-гривня и евро-гривня, уже не изменялись до самого закрытия.



Эта стабильность сопровождалась равновесием покупок и продаж.



Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.

На сей раз этот баланс в комплекте с послеобеденной стабильностью цен рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии от дилеров столицы «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.