|
|
|
Курси валют у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:45
Дата: 02 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.43
Мелкий опт «неформал»
$ 28,09/28,15 UAH/USD
EUR 32,07/32,20 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68273
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4339 раз.
- Подякували: 7867 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:29
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68273
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4339 раз.
- Подякували: 7867 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|724
|60096
|
|
|2371
|164660
|
|
|2809
|191741
|
|