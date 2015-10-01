Курси валют у Києві

Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:22

Дата: 02 ноября 2018 г. 16.18

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,08/28,12 UAH/USD (с утра 28,09/28,15 UAH/USD, к полудню 28,09/28,15 UAH/USD)

€ 32,08/32,15 UAH/EUR (с утра 32,07/32,20 UAH/EUR, к полудню 32,07/32,20 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая имея «естественное происхождение», не нуждалась в ценовой поддержке.



На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.



После обеда на столичном наличном рынке произошла символическая коррекция цен в паре доллар-гривня, как результат стартовавшего с 11.15 Киева отката безналичного «американца» на межбанке.

Кроме того, незначительной ревизии цен требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.



Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.

На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 02-го от дилеров столицы «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.

