|
|
|
Курси валют у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:45
Дата: 02 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.43
Мелкий опт «неформал»
$ 28,09/28,15 UAH/USD
EUR 32,07/32,20 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68314
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4342 раз.
- Подякували: 7869 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:29
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68314
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4342 раз.
- Подякували: 7869 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:22
Дата: 02 ноября 2018 г. 16.18
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,08/28,12 UAH/USD (с утра 28,09/28,15 UAH/USD, к полудню 28,09/28,15 UAH/USD)
€ 32,08/32,15 UAH/EUR (с утра 32,07/32,20 UAH/EUR, к полудню 32,07/32,20 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая имея «естественное происхождение», не нуждалась в ценовой поддержке.
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.
После обеда на столичном наличном рынке произошла символическая коррекция цен в паре доллар-гривня, как результат стартовавшего с 11.15 Киева отката безналичного «американца» на межбанке.
Кроме того, незначительной ревизии цен требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.
Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.
На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 02-го от дилеров столицы «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68314
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4342 раз.
- Подякували: 7869 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:31
Дата: 05 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10303
Мелкий опт «неформал»
$ 28,07/28,12 UAH/USD
EUR 32,05/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68314
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4342 раз.
- Подякували: 7869 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:21
На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня не без участия отката на торгах межбанка: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,02/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты «слабенькие».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68314
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4342 раз.
- Подякували: 7869 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|725
|60200
|
|
|2375
|165041
|
|
|2813
|191978
|
|