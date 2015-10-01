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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:45

Дата: 02 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.43

Мелкий опт «неформал»

$ 28,09/28,15 UAH/USD
EUR 32,07/32,20 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:29

На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:22

Дата: 02 ноября 2018 г. 16.18
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,08/28,12 UAH/USD (с утра 28,09/28,15 UAH/USD, к полудню 28,09/28,15 UAH/USD)
€ 32,08/32,15 UAH/EUR (с утра 32,07/32,20 UAH/EUR, к полудню 32,07/32,20 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая имея «естественное происхождение», не нуждалась в ценовой поддержке.

На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.

После обеда на столичном наличном рынке произошла символическая коррекция цен в паре доллар-гривня, как результат стартовавшего с 11.15 Киева отката безналичного «американца» на межбанке.
Кроме того, незначительной ревизии цен требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.

Баланс спроса и предложения сохранился до самого закрытия киевских торгов.
На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 02-го от дилеров столицы «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:31

Дата: 05 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10303

Мелкий опт «неформал»

$ 28,07/28,12 UAH/USD
EUR 32,05/32,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:21

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня не без участия отката на торгах межбанка: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,02/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты «слабенькие».
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:20

Дата: 05 ноября 2018 г. 16.17
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,07/28,10 UAH/USD (с утра 28,07/28,12 UAH/USD, к полудню 28,05/28,10 UAH/USD)
€ 32,03/32,09 UAH/EUR (с утра 32,05/32,10 UAH/EUR, к полудню 32,02/32,10 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая поддерживалась своевременно проведенным дисконтированием действующих цен, сообразно настроениям на межбанке.

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня не без участия отката на торгах межбанка: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,02/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты «слабенькие».

После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры приподняли биды, одновременно сужая спред для стимулирования клиентского «приноса» в паре доллар-гривня. в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.

Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов.
На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка не обеспечил прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 05-го от дилеров столицы «тройку», немного понизили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:37

Дата: 06 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 28,00/28,06 UAH/USD
EUR 31,80/32,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:26

На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия в паре доллар-гривня, попутно расширив спред, не без участия состоявшегося отката на торгах межбанка: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,80/32,05 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:30

Дата: 07 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.09

Мелкий опт «неформал»

$ 28,02/28,07 UAH/USD
EUR 31,95/32,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:39

На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. В этом не было нужды, поскольку на местном рынке наблюдался баланс спроса и предложения: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.
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