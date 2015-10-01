Курси валют у Києві

Додано: Сер 07 лис, 2018 16:17

Дата: 07 ноября 2018 г. 16.12

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,00/28,05 UAH/USD (с утра 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню 28,02/28,07 UAH/USD)

€ 32,04-05/32,10-15 UAH/EUR (с утра 31,95/32,10 UAH/EUR, к полудню 31,95/32,10 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая не нуждалась в ценовой поддержке из-за ее «естественности».



На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. В этом не было нужды, поскольку на местном рынке наблюдался баланс спроса и предложения: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.



После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры понизили действующие цены в паре доллар-гривня сообразно состоянию дел на валютном межбанке, и приподняли курс евро, как того требовала пара евродоллар на мировом рынке forex.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов.

На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка способствовал прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 07-го от дилеров столицы «четверку с минусом», немного повысили показатели предыдущей сессии.