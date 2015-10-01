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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:17
Дата: 07 ноября 2018 г. 16.12
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,00/28,05 UAH/USD (с утра 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню 28,02/28,07 UAH/USD)
€ 32,04-05/32,10-15 UAH/EUR (с утра 31,95/32,10 UAH/EUR, к полудню 31,95/32,10 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение сбалансированности покупок и продаж, которая не нуждалась в ценовой поддержке из-за ее «естественности».
На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. В этом не было нужды, поскольку на местном рынке наблюдался баланс спроса и предложения: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.
После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры понизили действующие цены в паре доллар-гривня сообразно состоянию дел на валютном межбанке, и приподняли курс евро, как того требовала пара евродоллар на мировом рынке forex.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия киевских торгов.
На сей раз этот баланс в комплекте с «медвежьим» характеров рынка способствовал прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив на сессии 07-го от дилеров столицы «четверку с минусом», немного повысили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:32
Дата: 08 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.29
Мелкий опт «неформал»
$ 27,98/28,03-05 UAH/USD
EUR 32,00/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:27
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. Судя по всему, это было сделано для балансировки рынка. На моменте на рынке Киева действовали цены, сопровождаясь балансом спроса и предложения: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте обороты низкие.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:15
Дата: 08 ноября 2018 г. 16.12
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,98/28,05 UAH/USD (с утра 27,98/28,03-05 UAH/USD, к полудню 28,00/28,05 UAH/USD)
€ 32,00/32,10 UAH/EUR (с утра 32,00/32,10 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,10 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка немного приподняли цены открытия в паре доллар-гривня. В этом часть вины краткосрочного «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка, вызванного покупками безналичного доллара нерезидентами.
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. Судя по всему, это было сделано для балансировки рынка. На моменте на рынке Киева действовали цены, сопровождаясь балансом спроса и предложения: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте обороты низкие.
После обеда на киевском наличном рынке местные дилеры приняли решение «взять свое» посредством расширения спреда в ценах пары доллар-гривня.
Получалось не очень: несмотря на итоговое равновесие покупок и продаж, обороты понизились – ликвидность, заслужив от столичных дилеров «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:38
Дата: 09 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,05 UAH/USD
EUR 31,90/32,05 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:22
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня (28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне очень вялой торговли.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:23
Дата: 09 ноября 2018 г. 16.08
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,98/28,03 UAH/USD (с утра 28,00/28,05 UAH/USD, к полудню 28,00/28,05 UAH/USD)
€ 31,88/32,00 UAH/EUR (с утра 31,90/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,90/32,05 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка не ревизовали цены открытия. В этом не было необходимости из-за «естественного» равновесия покупок и продаж «американца».
На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня (28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне очень вялой торговли.
После обеда на киевском наличном рынке наблюдалась незначительная коррекция в парах доллар-гривня и евро-гривня, источниками которой стало «ползучее» снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке, а также нисходящий тренд пары евро-доллар на мировом рынке forex.
По итогам дня на рынке наличных Киева сохранилось равновесие покупок и продаж, однако этот баланс не смог обеспечить прогресс в оборотах – ликвидность, заслужив от валютчиков столицы «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 10:35
Дата: 12 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,06 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 12:19
На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,00/28,05-06 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли и состоявшейся коррекции евро на мировом рынке forex.
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