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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:36

Дата: 13 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 28,04/28,08 UAH/USD
EUR 31,50/31,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:30

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:33

Дата: 13 ноября 2018 г. 16.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,00-02/28,08-10 UAH/USD (с утра 28,04/28,08 UAH/USD, к полудню 28,03-04/28,07-08 UAH/USD)
€ 31,50/31,80 UAH/EUR (с утра 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,80 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка снижали действующие цены, реагируя на стартовавший с 11.05 Киева откат курса «американца» на межбанке.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,03-04/28,07-08UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли.

После обеда на киевском наличном рынке сохранился нисходящий тренд в наличной паре доллар-гривня, идя «параллельным путем» с рынком «зеленого» безнала, а также в рамках мероприятий по выравниванию спроса и оферов.

Последнее удалось киевлянам в полной мере – по итогам вторника на местном рынке баланс покупок и продаж, который обеспечил прогресс на участке ликвидности: обороты, заслужив «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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