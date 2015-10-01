Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:09
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но вялой торговле: 27,88/27,92 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие. Но солнечная погода.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:10
Дата: 16 ноября 2018 г. 16.08
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,91-92/27,94-96 UAH/USD (с утра 27,88/27,93 UAH/USD, к полудню 27,88/27,92 UAH/USD)
€ 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,55/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе сухая ясная погода, легкий морозец.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка «не трогали» цены открытия – в этом не было нужды из-за равновесной торговли в паре доллар-гривня.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной торговле: 27,88/27,92 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие. Но солнечная погода.
После обеда на киевском наличном рынке появилась толика «свежей» гривневой ликвидности, немного приподняв активность покупателей. Это вызвало некоторое предфинишное подорожание в парах доллар-гривня и евро-гривня.
По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, способствуя незначительному прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от «неформалов» столичного опта «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:24
Дата: 19 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.22
Мелкий опт «неформал»
$ 27,90/27,96 UAH/USD
EUR 31,65/31,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе сухая ясная погода, легкий морозец.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:07
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но очень вялой торговли: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:24
Дата: 19 ноября 2018 г. 16.22
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,92/27,96 UAH/USD (с утра 27,90/27,96 UAH/USD, к полудню 27,90/27,96 UAH/USD)
€ 31,70/31,85 UAH/EUR (с утра 31,65/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,65/31,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе сухая ясная погода, легкий морозец.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка «не трогали» цены открытия – в этом не было нужды из-за равновесной торговли в паре доллар-гривня.
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но очень вялой торговли: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.
После обеда на киевском наличном рынке появилась толика «свежей» гривневой ликвидности, немного приподняв активность покупателей. Это вызвало некоторое предфинишное подорожание в паре доллар-гривня.
По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, который, в отличие от предыдущей сессии, не уберег местный рынок от потерь – обороты, заслужив от «неформалов» столичного опта «тройку», понизили показатели пятницы.
Додано: Вів 20 лис, 2018 10:24
Дата: 20 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.22
Мелкий опт «неформал»
$ 27,91-92/27,95-97 UAH/USD
EUR 31,65/31,905 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе сухая ясная погода, солнце.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:21
На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,90-91/27,95-95 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный. Гривны не хватает.
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