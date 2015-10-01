Курси валют у Києві

Додано: Пон 19 лис, 2018 16:24

Дата: 19 ноября 2018 г. 16.22

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,92/27,96 UAH/USD (с утра 27,90/27,96 UAH/USD, к полудню 27,90/27,96 UAH/USD)

€ 31,70/31,85 UAH/EUR (с утра 31,65/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,65/31,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе сухая ясная погода, легкий морозец.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка «не трогали» цены открытия – в этом не было нужды из-за равновесной торговли в паре доллар-гривня.



На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но очень вялой торговли: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.



После обеда на киевском наличном рынке появилась толика «свежей» гривневой ликвидности, немного приподняв активность покупателей. Это вызвало некоторое предфинишное подорожание в паре доллар-гривня.



По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, который, в отличие от предыдущей сессии, не уберег местный рынок от потерь – обороты, заслужив от «неформалов» столичного опта «тройку», понизили показатели пятницы.