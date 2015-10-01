Курси валют у Києві

Додано: Сер 21 лис, 2018 16:14

Дата: 21 ноября 2018 г. 16.13

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,92/27,96 UAH/USD (с утра 27,90-91/27,95-96 UAH/USD, к полудню 27,92/27,96 UAH/USD)

€ 31,80/31,92 UAH/EUR (с утра 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка попытались «расшевелить» потенциальных клиентов сужением спреда в паре доллар-гривня. Эту операцию им позволяло реализовать текущее равновесие покупок и продаж на фоне «вялой» торговой активности.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили спред действующих цен в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.



После обеда установившееся равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня сохранилось, позволив киевским валютчикам не изменять цены доллара с полудня.



В отличие от предыдущей сессии, сложившийся к закрытию торгов в столице баланс спроса и оферов, не спас местный рынок наличных от потерь – обороты, заслужив от «неформалов» Киева «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.