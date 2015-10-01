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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:14

Дата: 21 ноября 2018 г. 16.13
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,92/27,96 UAH/USD (с утра 27,90-91/27,95-96 UAH/USD, к полудню 27,92/27,96 UAH/USD)
€ 31,80/31,92 UAH/EUR (с утра 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка попытались «расшевелить» потенциальных клиентов сужением спреда в паре доллар-гривня. Эту операцию им позволяло реализовать текущее равновесие покупок и продаж на фоне «вялой» торговой активности.

На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили спред действующих цен в паре доллар-гривня, оставив без изменений котировки евро: 27,92/27,95 UAH/USD, евро – 31,65-70/31,85-90 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие, клиент пассивный.

После обеда установившееся равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня сохранилось, позволив киевским валютчикам не изменять цены доллара с полудня.

В отличие от предыдущей сессии, сложившийся к закрытию торгов в столице баланс спроса и оферов, не спас местный рынок наличных от потерь – обороты, заслужив от «неформалов» Киева «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:42

Дата: 22 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.38

Мелкий опт «неформал»

$ 27,90/27,95 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:38

На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили, по сути, действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне равновесной торговли с низкими оборотами: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,75-76/31,85-90 UAH/EUR.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:36

Дата: 22 ноября 2018 г. 16.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,90/27,95 UAH/USD (с утра 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню 27,90/27,95 UAH/USD)
€ 31,75-76/31,85-90 UAH/EUR (с утра 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,75-76/31,85-90 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка не стали ревизовать действующие цены открытия из-за текущего равновесия покупок и продаж низколиквидного рынка.

На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили, по сути, действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне равновесной торговли с низкими оборотами: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,75-76/31,85-90 UAH/EUR.

После обеда сохранившееся равновесие спроса и предложения также не дало повода местным валютчикам для изменения действующих цен.

Этот низколиквидный баланс сохранился в Киеве до самого финиша сессии, которая снова не порадовала ликвидностью – обороты, заслужив от столичных дилеров «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:37

Дата: 23 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 27,92/27,95 UAH/USD
EUR 31,78/31,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе пасмурная погода, легкий морозец.
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