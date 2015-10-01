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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:26

Дата: 27 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.24

Мелкий опт «неформал»

$ 28,50/29,40 UAH/USD
EUR 32,30/33,40 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 ноября стартовали в условиях преобладания клиентского спроса на доллар. В значительной степени виртуального, без сделок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:11

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно понизили действующие цены под давление клиентов, не желающих приобретать СКВ по запредельному курсу: 28,00/29,00 UAH/USD, евро – 31,85/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, поскольку с коррекцией цен активизировался клиентский «принос» - обыватель боится потерять на курсе.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:46

Дата: 27 ноября 2018 г. 16.44
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,20/28,40 UAH/USD (с утра 28,50/29,40 UAH/USD, к полудню 28,00/29,00 UAH/USD)
€ 32,00/32,50 UAH/EUR (с утра 32,30/33,40 UAH/EUR, к полудню 31,85/32,50 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 ноября стартовали в условиях преобладания клиентского спроса на доллар. В значительной степени виртуального, без сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдалось заметное снижение действующих цен, сопровождаясь установлением равновесной торговли.

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно понизили действующие цены под давление клиентов, не желающих приобретать СКВ по запредельному курсу: 28,00/29,00 UAH/USD, евро – 31,85/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, поскольку с коррекцией цен активизировался клиентский «принос» - обыватель боится потерять на курсе.

После обеда сохранившееся относительное равновесие покупок и продаж позволило столичным валютчикам сузить маржу.
Однако, итоговый баланс спроса и предложения не спас местный рынок от потерь – обороты, заслужив от киевских «неформалов» «тройку», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:25

Дата: 28 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.22

Мелкий опт «неформал»

$ 28,45/29,60 UAH/USD
EUR 32,10/32,50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. Напомним, накануне торги на рынке Киева стартовали с доминирования спроса.
дядя Caша
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