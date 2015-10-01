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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:26
Дата: 27 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.24
Мелкий опт «неформал»
$ 28,50/29,40 UAH/USD
EUR 32,30/33,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 ноября стартовали в условиях преобладания клиентского спроса на доллар. В значительной степени виртуального, без сделок.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:11
На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно понизили действующие цены под давление клиентов, не желающих приобретать СКВ по запредельному курсу: 28,00/29,00 UAH/USD, евро – 31,85/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, поскольку с коррекцией цен активизировался клиентский «принос» - обыватель боится потерять на курсе.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:46
Дата: 27 ноября 2018 г. 16.44
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,20/28,40 UAH/USD (с утра 28,50/29,40 UAH/USD, к полудню 28,00/29,00 UAH/USD)
€ 32,00/32,50 UAH/EUR (с утра 32,30/33,40 UAH/EUR, к полудню 31,85/32,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 ноября стартовали в условиях преобладания клиентского спроса на доллар. В значительной степени виртуального, без сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдалось заметное снижение действующих цен, сопровождаясь установлением равновесной торговли.
На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно понизили действующие цены под давление клиентов, не желающих приобретать СКВ по запредельному курсу: 28,00/29,00 UAH/USD, евро – 31,85/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, поскольку с коррекцией цен активизировался клиентский «принос» - обыватель боится потерять на курсе.
После обеда сохранившееся относительное равновесие покупок и продаж позволило столичным валютчикам сузить маржу.
Однако, итоговый баланс спроса и предложения не спас местный рынок от потерь – обороты, заслужив от киевских «неформалов» «тройку», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 10:25
Дата: 28 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.22
Мелкий опт «неформал»
$ 28,45/29,60 UAH/USD
EUR 32,10/32,50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. Напомним, накануне торги на рынке Киева стартовали с доминирования спроса.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 12:01
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» практически не изменили цены открытия в паре доллар-гривня, немного сузив спред: 28,45-50/28,55-60 UAH/USD, евро – 32,10/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и очень низколиквидная торговля. Часть ОП прекратила работу до понедельника.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 16:55
Дата: 28 ноября 2018 г. 16.53
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,43/28,52 UAH/USD (с утра 28,45/28,60 UAH/USD, к полудню 28,45-50/28,55-60 UAH/USD)
€ 32,10/32,50 UAH/EUR (с утра 32,10/33,50 UAH/EUR, к полудню 32,10/32,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. Напомним, накануне торги на рынке Киева стартовали с доминирования спроса.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдалась относительная курсовая стабильность, которой способствовала сбалансированная торговля.
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» практически не изменили цены открытия в паре доллар-гривня, немного сузив спред: 28,45-50/28,55-60 UAH/USD, евро – 32,10/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и очень низколиквидная торговля. Часть ОП прекратила работу до понедельника.
После обеда на киевском рынке стал более активным клиентский «принос», заставив местных дилеров реагировать на это дисконтированием действующих цен. Как и в остальных регионах Украины, на рынке Киева ощущалась нехватка гривневого ресурса.
Своевременным снижением в послеобеденной части сессии цен столичные валютчики вернули на рынок баланс спроса и предложения, однако это не спасло местный рынок от потерь – обороты, заслужив от киевских «неформалов» «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:27
Дата: 29 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.25
Мелкий опт «неформал»
$ 28,42/28,55 UAH/USD
EUR 32,20/32,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. В Киеве солнце, небольшой бодрящий морозец. Сохраняются признаки гривнедефицита.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:24
На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,37/28,43-45 UAH/USD, евро – 32,20/32,35-40 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:11
Дата: 29 ноября 2018 г. 16.00
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,32/28,37 UAH/USD (с утра 28,45/28,60 UAH/USD, к полудню 28,45-50/28,55-60 UAH/USD)
€ 32,20/32,35 UAH/EUR (с утра 32,20/32,60 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,35-40 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. В Киеве солнце, небольшой бодрящий морозец. Сохраняются признаки гривнедефицита.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке.
На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,37/28,43-45 UAH/USD, евро – 32,20/32,35-40 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.
После обеда на киевском рынке стал более активным клиентский «принос», заставив местных дилеров реагировать на это дисконтированием действующих цен. Как и в остальных регионах Украины, на рынке Киева ощущалась нехватка гривневого ресурса.
Своевременным снижением в послеобеденной части сессии цен столичные валютчики вернули на рынок баланс спроса и предложения. Это, в отличие от предыдущей сессии, обеспечило рост оборотов – ликвидность, заслужив от киевских «неформалов» «четверку», улучшила не самые лучшие показатели предыдущей сессии
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:36
Дата: 30 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 28,20/29,40 UAH/USD
EUR 32,10/32,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского предложения.
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