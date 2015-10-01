Курси валют у Києві

Додано: Сер 28 лис, 2018 16:55

Дата: 28 ноября 2018 г. 16.53

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,43/28,52 UAH/USD (с утра 28,45/28,60 UAH/USD, к полудню 28,45-50/28,55-60 UAH/USD)

€ 32,10/32,50 UAH/EUR (с утра 32,10/33,50 UAH/EUR, к полудню 32,10/32,50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. Напомним, накануне торги на рынке Киева стартовали с доминирования спроса.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдалась относительная курсовая стабильность, которой способствовала сбалансированная торговля.



На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» практически не изменили цены открытия в паре доллар-гривня, немного сузив спред: 28,45-50/28,55-60 UAH/USD, евро – 32,10/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и очень низколиквидная торговля. Часть ОП прекратила работу до понедельника.



После обеда на киевском рынке стал более активным клиентский «принос», заставив местных дилеров реагировать на это дисконтированием действующих цен. Как и в остальных регионах Украины, на рынке Киева ощущалась нехватка гривневого ресурса.



Своевременным снижением в послеобеденной части сессии цен столичные валютчики вернули на рынок баланс спроса и предложения, однако это не спасло местный рынок от потерь – обороты, заслужив от киевских «неформалов» «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.