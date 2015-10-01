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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:05

На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 30,00/32,28-30 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:34

Дата: 30 ноября 2018 г. 16.29
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,10/28,18 UAH/USD (с утра 28,45/28,60 UAH/USD, к полудню 28,15/28,22 UAH/USD)
€ 32,00/32,15 UAH/EUR (с утра 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,28 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского предложения.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара.

На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,00/32,28 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.

После обеда на киевском рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Цены снижались под давлением клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.

Равновесие покупок и продаж по итогам пятницы удалось сохранить, однако высокая курсовая динамика и нехватка гривни немного «повредили» обороты – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков «четверку» с минусом, констатировала незначительное снижение показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:33

Дата: 03 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 28,17/28,21 UAH/USD
EUR 32,00/32,15 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности реальных сделок из-за транспортного коллапса в столице.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:14

На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 30,00/32,15 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.
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