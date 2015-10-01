Курси валют у Києві

Додано: Пон 03 гру, 2018 16:13

Дата: 03 декабря 2018 г. 16.11

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,13/28,18 UAH/USD (с утра 28,17/28,21 UAH/USD, к полудню 28,15/28,20 UAH/USD)

€ 31,95/32,03 UAH/EUR (с утра 32,00/32,21 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,15 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности реальных сделок из-за транспортного коллапса в столице.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара.



На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 30,00/32,15 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.



После обеда на киевском рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Цены снижались под давлением клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.



Равновесие покупок и продаж по итогам понедельника удалось сохранить, однако высокая курсовая динамика и нехватка гривни немного «повредили» обороты – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков «тройку с плюсом», констатировала незначительное снижение показателей предыдущей сессии. Дилеры столицы во много винят в этом регрессе дорожные пробки, дефицит гривни и «синдром понедельника»