Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:05
На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 30,00/32,28-30 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:34
Дата: 30 ноября 2018 г. 16.29
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,10/28,18 UAH/USD (с утра 28,45/28,60 UAH/USD, к полудню 28,15/28,22 UAH/USD)
€ 32,00/32,15 UAH/EUR (с утра 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,28 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского предложения.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара.
На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,00/32,28 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.
После обеда на киевском рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Цены снижались под давлением клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.
Равновесие покупок и продаж по итогам пятницы удалось сохранить, однако высокая курсовая динамика и нехватка гривни немного «повредили» обороты – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков "четверку с минусом", констатировала незначительное снижение показателей предыдущей сессии.
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:33
Дата: 03 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 28,17/28,21 UAH/USD
EUR 32,00/32,15 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности реальных сделок из-за транспортного коллапса в столице.
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:14
На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 30,00/32,15 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:13
Дата: 03 декабря 2018 г. 16.11
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,13/28,18 UAH/USD (с утра 28,17/28,21 UAH/USD, к полудню 28,15/28,20 UAH/USD)
€ 31,95/32,03 UAH/EUR (с утра 32,00/32,21 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,15 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности реальных сделок из-за транспортного коллапса в столице.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара.
На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 30,00/32,15 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.
После обеда на киевском рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Цены снижались под давлением клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.
Равновесие покупок и продаж по итогам понедельника удалось сохранить, однако высокая курсовая динамика и нехватка гривни немного «повредили» обороты – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков «тройку с плюсом», констатировала незначительное снижение показателей предыдущей сессии. Дилеры столицы во много винят в этом регрессе дорожные пробки, дефицит гривни и «синдром понедельника»
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:30
Дата: 04 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.30
Мелкий опт «неформал»
$ 28,13/28,18 UAH/USD
EUR 31,95/32,05 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева.
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:16
На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 31,95/32,05 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие очень редких реальных сделок, обороты очень низкие.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:13
Дата: 04 декабря 2018 г. 16.11
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,08/28,12-15 UAH/USD (с утра 28,13/28,18 UAH/USD, к полудню 28,08/28,15 UAH/USD)
€ 31,90/32,05 UAH/EUR (с утра 31,05/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,95/32,05 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара.
На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 31,95/32,05 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие очень редких реальных сделок, обороты очень низкие.
После обеда на киевском рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Цены снижались под давлением клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения, акцентируя коррекцию в менее значимых оферах. Подобным образом столичные валютчики попытались избежать проблем с клиентским приносом, выравнивая рынок стимулированием клиентских покупок СКВ.
Равновесие покупок и продаж по итогам вторника удалось сохранить, однако высокая курсовая динамика и нехватка гривни немного «повредили» обороты – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков «тройку», констатировала незначительное снижение показателей предыдущей сессии.
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:26
Дата: 05 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.24
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,06 UAH/USD
EUR 31,80/32,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева
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