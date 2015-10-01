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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:16

Дата: 05 декабря 2018 г. 16.14
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,95/28,02 UAH/USD (с утра 28,00/28,06 UAH/USD, к полудню 27,95/28,02 UAH/USD)
€ 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра 31,80/32,00 UAH/EUR, к полудню 31,65/31,85 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара. Офера валюты были настолько агрессивными, что большинство киевских валютчиков, занятых решением проблем с гривней, не успевало за рынком, допуская перекосы в сторону «приноса».

На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,95/28,02 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие открытия сменилось доминированием клиентских оферов в сопровождении признаков нехватки гривни.

После обеда на киевском рынке агрессивной клиентских продаж валюты пошла на спад, выровняв спрос и предложение, и этот баланс позволил сохранить установившиеся к обеду цены в паре доллар-гривня без изменения.

Итоговый баланс, впрочем, не спас киевский рынок от «рецессии» на участке ликвидности – обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:39

Дата: 06 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.31

Мелкий опт «неформал»

$ 27,87/27,96 UAH/USD
EUR 31,65/31,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 декабря стартовали в условиях отсутствия сколь-нибудь значимых сделок. При такой курсовой динамике клиенты воздерживаются от валютообменных операций.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:13

На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:15

Дата: 06 декабря 2018 г. 16.14
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,93-94/27,98-28,00 UAH/USD (с утра 27,87/27,96 UAH/USD, к полудню 27,85/27,95 UAH/USD)
€ 31,65/31,90 UAH/EUR (с утра 31,65/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,65/31,90 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 декабря стартовали в условиях отсутствия сколь-нибудь значимых сделок. При такой курсовой динамике клиенты воздерживаются от валютообменных операций.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался осторожный нисходящий тренд в котировках доллара на откате курса СКВ на межбанке. При этом киевские дилеры не форсировали снижение, небезосновательно опасаясь потерять клиентский «принос».

На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж.

После обеда на киевском рынке цены выросли. Основная причина восходящего тренда не выросшая активность покупателей СКВ, а падение клиентского «приноса».
Рост бидов потянул за собой наверх и офера валюты.
Это пояснение подтвердила итоговая ликвидность сессии 06 декабря, заслужившая «слабую троечку». Со слов некоторых киевских валютчиков, нынче на работу можно было вовсе не выходить.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:36

Дата: 07 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.30

Мелкий опт «неформал»

$ 27,95/27,98 UAH/USD
EUR 31,70-75/31,85-90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне предельно низкой ликвидности первых сделок.
дядя Caша
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