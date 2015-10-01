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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:50
Дата: 11 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.45
Мелкий опт «неформал»
$ 27,90/27,96 UAH/USD
EUR 31,70/31,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 12:22
На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,87/27,94 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:30
Дата: 11 декабря 2018 г. 16.28
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,90/27,96 UAH/USD (с утра 27,90/28,96 UAH/USD, к полудню 27,87/27,94 UAH/USD)
€ 31,70/31,85 UAH/EUR (с утра 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,85 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался осторожный нисходящий тренд в котировках доллара на откате курса СКВ на межбанке. При этом киевские дилеры не форсировали снижение бидов, небезосновательно опасаясь потерять клиентский «принос».
На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,87/27,94 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.
После обеда на киевском рынке цены, сменив настроение, возобновили восходящий тренд.
Есть мнение, что главная причина послеобеденного роста курса наличного доллара (и не только на рынке столицы) состоит в отложенной с даты введения военного положения гривни, текущий курс которой аккурат в этот вторник сравнялся с цифрами 25 ноября. Часть субъектов наличного рынка поторопилась конвертировать свою гривневую ликвидность в СКВ, остальные просто «отложили» ее «до лучших» времен, которые, судя по всему, наступили именно 11 декабря, индицировав вторую волну «утилизации» гривневой ликвидности в доллар.
По итогам вторника столичные валютчики констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, способствовавшего приличной ликвидности. Дополнительные бонусы киевским валютчикам принесли операции с евро.
Обороты на рынке Киева выросли, заслужив «четверку» и улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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дядя Caша
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