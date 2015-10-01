RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 223224225226
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:50

Дата: 11 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.45

Мелкий опт «неформал»

$ 27,90/27,96 UAH/USD
EUR 31,70/31,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69450
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4446 раз.
Подякували: 8028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:22

На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,87/27,94 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69450
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4446 раз.
Подякували: 8028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:30

Дата: 11 декабря 2018 г. 16.28
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,90/27,96 UAH/USD (с утра 27,90/28,96 UAH/USD, к полудню 27,87/27,94 UAH/USD)
€ 31,70/31,85 UAH/EUR (с утра 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,85 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался осторожный нисходящий тренд в котировках доллара на откате курса СКВ на межбанке. При этом киевские дилеры не форсировали снижение бидов, небезосновательно опасаясь потерять клиентский «принос».

На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,87/27,94 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.

После обеда на киевском рынке цены, сменив настроение, возобновили восходящий тренд.

Есть мнение, что главная причина послеобеденного роста курса наличного доллара (и не только на рынке столицы) состоит в отложенной с даты введения военного положения гривни, текущий курс которой аккурат в этот вторник сравнялся с цифрами 25 ноября. Часть субъектов наличного рынка поторопилась конвертировать свою гривневую ликвидность в СКВ, остальные просто «отложили» ее «до лучших» времен, которые, судя по всему, наступили именно 11 декабря, индицировав вторую волну «утилизации» гривневой ликвидности в доллар.

По итогам вторника столичные валютчики констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, способствовавшего приличной ликвидности. Дополнительные бонусы киевским валютчикам принесли операции с евро.

Обороты на рынке Киева выросли, заслужив «четверку» и улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69450
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4446 раз.
Подякували: 8028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:22

Дата: 12 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.20

Мелкий опт «неформал»

$ 27,92/27,98 UAH/USD
EUR 31,70/31,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69450
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4446 раз.
Подякували: 8028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:57

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» едва заметно приподняли цены открытия, реагируя на смену тренда на межбанке, к отметкам: доллар - 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69450
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4446 раз.
Подякували: 8028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:21

Дата: 12 декабря 2018 г. 18.18
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,98-28,00/28,06-08 UAH/USD (с утра 27,92/28,98 UAH/USD, к полудню 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD)
€ 31,79/31,95 UAH/EUR (с утра 31,70/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался восходящий тренд в котировках доллара на росте курса «зеленой» СКВ на межбанке.

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» едва заметно приподняли цены открытия, реагируя на смену тренда на межбанке, к отметкам: доллар - 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.

После обеда на киевском рынке цены, сохранив «бычью» динамику, продолжали рост.

По итогам среды столичные валютчики констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое, однако, не уберегло обороты от потерь – поставив за ликвидность «тройку с плюсом», киевские дилеры понизили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69450
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4446 раз.
Подякували: 8028 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 223224225226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 248, 249, 250
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2492 171639
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 18:49
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 291, 292, 293
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2924 197578
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 16:40
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 219, 220, 221
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2202 145839
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 16:23
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.