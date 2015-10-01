Курси валют у Києві

Додано: Вів 11 гру, 2018 16:30

Дата: 11 декабря 2018 г. 16.28

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,90/27,96 UAH/USD (с утра 27,90/28,96 UAH/USD, к полудню 27,87/27,94 UAH/USD)

€ 31,70/31,85 UAH/EUR (с утра 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,85 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался осторожный нисходящий тренд в котировках доллара на откате курса СКВ на межбанке. При этом киевские дилеры не форсировали снижение бидов, небезосновательно опасаясь потерять клиентский «принос».



На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,87/27,94 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



После обеда на киевском рынке цены, сменив настроение, возобновили восходящий тренд.



Есть мнение, что главная причина послеобеденного роста курса наличного доллара (и не только на рынке столицы) состоит в отложенной с даты введения военного положения гривни, текущий курс которой аккурат в этот вторник сравнялся с цифрами 25 ноября. Часть субъектов наличного рынка поторопилась конвертировать свою гривневую ликвидность в СКВ, остальные просто «отложили» ее «до лучших» времен, которые, судя по всему, наступили именно 11 декабря, индицировав вторую волну «утилизации» гривневой ликвидности в доллар.



По итогам вторника столичные валютчики констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, способствовавшего приличной ликвидности. Дополнительные бонусы киевским валютчикам принесли операции с евро.



Обороты на рынке Киева выросли, заслужив «четверку» и улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.