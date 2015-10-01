Курси валют у Києві

Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:04

Дата: 14 декабря 2018 г. 17.02

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,97-98/28,03-05 UAH/USD (с утра 27,90/27,97 UAH/USD, к полудню 27,90/27,97 UAH/USD)

€ 31,70/31,85 UAH/EUR (с утра 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,85 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдалась относительная курсовая стабильность – тамошние игроки не очень верили в восходящий тренд на рынке «зеленого» безнала. Кроме того, сдерживало рынок от ценовых ревизий текущее равновесие спроса и предложения валюты.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали неизменность цен открытия, несмотря на вторую волну роста СКВ на межбанке: доллар - 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



После обеда до киевского рынка наконец-то дошли «бычьи» сводки с торгов валютного межбанка, заставив клиентом более активно «интересоваться» долларом, а дилеров местного рынка реагировать на это ценами.



Последние к финишу торгов немного приподнялись, сохранив при этом баланс спроса и предложения.

Последнее, впрочем, в отличие от предыдущей сессии, не обеспечило бонусы на участке ликвидности – обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.