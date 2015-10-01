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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:43

Дата: 19 декабря 2018 г. 16.41
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,77/27,85 UAH/USD (с утра 27,88/27,93 UAH/USD, к полудню 27,80/27,88 UAH/USD)
€ 31,60/31,70 UAH/EUR (с утра 31,70/31,77 UAH/EUR, к полудню 31,58/31,70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке и катализированный преобладанием клиентского приноса.
Эти обстоятельства задали характер сессии 19 декабря на киевском рынке наличных, сведя его к перманентному дисконтирования действующих цен наперегонки с рынком.

На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,80/27,88 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.

После обеда на киевском наличном рынке сохранилось снижение действующих цен по вышеупомянутым причинам.

Непрерывным дисконтированием цен пары доллар-гривня дилерам столичного «неформального» наличного рынка удалось сохранить итоговый баланс, и это равновесие немного стимулировало ликвидность – обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку с плюсом», немного повысили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:53

Дата: 20 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.51

Мелкий опт «неформал»

$ 27,75/27,85 UAH/USD
EUR 31,63/31,72 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:17

На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали очень ограниченное снижение действующих цен, акцентированное в менее значимых оферах в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,75/27,82 UAH/USD, евро – 31,60/31,68 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие покупок и продаж, которое, собственно, и удерживает цены местного рынка от радикального отката. Обороты низкие.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:45

Дата: 20 декабря 2018 г. 16.43
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,70/27,75 UAH/USD (с утра 27,75/27,85 UAH/USD, к полудню 27,75/27,82 UAH/USD, к обеду 27,70/27,75 UAH/USD)
€ 31,63/31,68 UAH/EUR (с утра 31,63/31,72 UAH/EUR, к полудню 31,60/31,68 UAH/EUR, к обеду - 31,50-55/31,60-65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался очень осторожный нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке. Мешало откату равновесие покупок и продаж «американца» на близких к ценам открытия уровнях.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали очень ограниченное снижение действующих цен, акцентированное в менее значимых оферах в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,75/27,82 UAH/USD, евро – 31,60/31,68 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие покупок и продаж, которое, собственно, и удерживает цены местного рынка от радикального отката. Обороты низкие.

После обеда на киевском наличном рынке снижение действующих цен в паре доллар-гривня было заморожено появившимися покупками СКВ, которые не нарушили действующее равновесие спроса и предложения.

Баланс дилерам столичного «неформального» наличного рынка удалось сохранить до самого финиша сессии. Однако это равновесие не принесло ощутимых бонусов - обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:29

Дата: 21 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.26

Мелкий опт «неформал»

$ 27,55-58/27,70 UAH/USD
EUR 31,40-45/31,65-70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:20

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали паузу в работе. Высокая курсовая динамика и дефицит гривни заставил всех затаиться. На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,40/27,55 UAH/USD, евро – 31,30/31,57 UAH/EUR. Киевские валютчики божатся, что по таким ценам совершили «переброс» доллара и евро.
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