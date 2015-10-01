Курси валют у Києві

Додано: Чет 20 гру, 2018 16:45

Дата: 20 декабря 2018 г. 16.43

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,70/27,75 UAH/USD (с утра 27,75/27,85 UAH/USD, к полудню 27,75/27,82 UAH/USD, к обеду 27,70/27,75 UAH/USD)

€ 31,63/31,68 UAH/EUR (с утра 31,63/31,72 UAH/EUR, к полудню 31,60/31,68 UAH/EUR, к обеду - 31,50-55/31,60-65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался очень осторожный нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке. Мешало откату равновесие покупок и продаж «американца» на близких к ценам открытия уровнях.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали очень ограниченное снижение действующих цен, акцентированное в менее значимых оферах в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,75/27,82 UAH/USD, евро – 31,60/31,68 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие покупок и продаж, которое, собственно, и удерживает цены местного рынка от радикального отката. Обороты низкие.



После обеда на киевском наличном рынке снижение действующих цен в паре доллар-гривня было заморожено появившимися покупками СКВ, которые не нарушили действующее равновесие спроса и предложения.



Баланс дилерам столичного «неформального» наличного рынка удалось сохранить до самого финиша сессии. Однако это равновесие не принесло ощутимых бонусов - обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.