Курси валют у Києві

Додано: Сер 26 гру, 2018 16:31
Дата: 26 декабря 2018 г. 16.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,30/27,50 UAH/USD (с утра 27,50-58/27,68-75 UAH/USD, к полудню 27,45-50/27,55-60 UAH/USD)
€ 31,30/31,55 UAH/EUR (с утра 31,30/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,30/31,55 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке. Откат сопровождался сохранением равновесия покупок и продаж.
На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,45-50/27,55-60 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR.
После обеда на киевском наличном рынке снижение действующих цен в паре доллар-гривня было пролонгировано в сопровождении баланса спрос/предложение.
Эта сбалансированность сохранилась до самого финиша торгов, обеспечив киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам среды «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.