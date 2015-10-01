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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:36

Дата: 26 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 27,50-58/27,68-75 UAH/USD
EUR 31,30/31,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:31

Дата: 26 декабря 2018 г. 16.30
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,40/27,50 UAH/USD (с утра 27,50-58/27,68-75 UAH/USD, к полудню 27,45-50/27,55-60 UAH/USD)
€ 31,30/31,55 UAH/EUR (с утра 31,30/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,30/31,55 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке. Откат сопровождался сохранением равновесия покупок и продаж.

На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,45-50/27,55-60 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR.

После обеда на киевском наличном рынке снижение действующих цен в паре доллар-гривня было пролонгировано в сопровождении баланса спрос/предложение.

Эта сбалансированность сохранилась до самого финиша торгов, обеспечив киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам среды «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:37

Дата: 27 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 27,54/27,65 UAH/USD
EUR 31,17/31,30 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:08

На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали незначительное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок и появления в городе толики свежей гривни.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:27

Дата: 27 декабря 2018 г. 16.21
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,57/27,66 UAH/USD (с утра 27,54/27,65 UAH/USD, к полудню 27,55/27,65 UAH/USD, к обеду - 27,57/27,65 UAH/USD)
€ 31,20/31,30 UAH/EUR (с утра 31,17/31,30 UAH/EUR, к полудню 31,20/31,35 UAH/EUR, к обеду - 31,23/31,35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался медленный восходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «бычьими» настроениями рынка «зеленого» безнала на межбанке. «Ползучий» рост на наличном рынке Киева сопровождался сохранением равновесия покупок и продаж.

На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали незначительное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок и появления в городе толики свежей гривни.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.

После обеда на киевском наличном рынке повышение действующих цен в паре доллар-гривня было пролонгировано в сопровождении баланса спрос/предложение.

Эта сбалансированность сохранилась до самого финиша торгов, не сумев обеспечить киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам четверга «тройку с плюсом», понизили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:30

Дата: 28 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.29

Мелкий опт «неформал»

$ 27,67/27,78 UAH/USD
EUR 31,50/31,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
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