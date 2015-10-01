|
|
|
Курси валют у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:36
Дата: 26 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 27,50-58/27,68-75 UAH/USD
EUR 31,30/31,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69879
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4469 раз.
- Подякували: 8092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:31
Дата: 26 декабря 2018 г. 16.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,40/27,50 UAH/USD (с утра 27,50-58/27,68-75 UAH/USD, к полудню 27,45-50/27,55-60 UAH/USD)
€ 31,30/31,55 UAH/EUR (с утра 31,30/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,30/31,55 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке. Откат сопровождался сохранением равновесия покупок и продаж.
На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,45-50/27,55-60 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR.
После обеда на киевском наличном рынке снижение действующих цен в паре доллар-гривня было пролонгировано в сопровождении баланса спрос/предложение.
Эта сбалансированность сохранилась до самого финиша торгов, обеспечив киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам среды «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69879
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4469 раз.
- Подякували: 8092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:37
Дата: 27 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 27,54/27,65 UAH/USD
EUR 31,17/31,30 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69879
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4469 раз.
- Подякували: 8092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:08
На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали незначительное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок и появления в городе толики свежей гривни.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69879
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4469 раз.
- Подякували: 8092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:27
Дата: 27 декабря 2018 г. 16.21
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,57/27,66 UAH/USD (с утра 27,54/27,65 UAH/USD, к полудню 27,55/27,65 UAH/USD, к обеду - 27,57/27,65 UAH/USD)
€ 31,20/31,30 UAH/EUR (с утра 31,17/31,30 UAH/EUR, к полудню 31,20/31,35 UAH/EUR, к обеду - 31,23/31,35 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался медленный восходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «бычьими» настроениями рынка «зеленого» безнала на межбанке. «Ползучий» рост на наличном рынке Киева сопровождался сохранением равновесия покупок и продаж.
На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали незначительное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок и появления в городе толики свежей гривни.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.
После обеда на киевском наличном рынке повышение действующих цен в паре доллар-гривня было пролонгировано в сопровождении баланса спрос/предложение.
Эта сбалансированность сохранилась до самого финиша торгов, не сумев обеспечить киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам четверга «тройку с плюсом», понизили показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69879
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4469 раз.
- Подякували: 8092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:30
Дата: 28 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.29
Мелкий опт «неформал»
$ 27,67/27,78 UAH/USD
EUR 31,50/31,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69879
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4469 раз.
- Подякували: 8092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:08
На 12.03 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок. При этом нельзя не отметить заметное отставание роста цен в Киеве по сравнению с другими регионами страны. Полагаю, это стало следствием изобилия СКВ на рынке столицы.
На моменте здесь действовали цены: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69879
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4469 раз.
- Подякували: 8092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:37
Дата: 28 декабря 2018 г. 17.31
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,95/28,05 UAH/USD (с утра 27,67/27,78 UAH/USD, к полудню 27,70/27,85 UAH/USD)
€ 65,20/31,90 UAH/EUR (с утра 31,50/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,90 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался достаточно сдержанный восходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «бычьими» настроениями рынка «зеленого» безнала на межбанке. «Сдержанность» роста цен по сравнению с другими городами страны рынку наличных столицы обеспечивали насыщенность рынка долларом, а также периодические обострения гривнедефицита, препятствующие более динамичному подорожанию доллара и евро «по-киевски».
На 12.03 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок. При этом нельзя не отметить заметное отставание роста цен в Киеве по сравнению с другими регионами страны. Полагаю, это стало следствием изобилия СКВ на рынке столицы.
На моменте здесь действовали цены: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.
После обеда на киевском наличном рынке повышение действующих цен в паре доллар-гривня было пролонгировано в сопровождении баланса спрос/предложение.
Рост цен стал более динамичным.
Эта сбалансированность сохранилась до самого финиша торгов, как и накануне, не сумев обеспечить киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам пятницы «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69879
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4469 раз.
- Подякували: 8092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:32
Дата: 29 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.30
Мелкий опт «неформал»
$ 27,75/28,10 UAH/USD
EUR 31,75/32,05 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69879
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4469 раз.
- Подякували: 8092 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|766
|63070
|
|
|2970
|200618
|
|
|2235
|148125
|
|