Курси валют у Києві

Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:37

Дата: 28 декабря 2018 г. 17.31

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,95/28,05 UAH/USD (с утра 27,67/27,78 UAH/USD, к полудню 27,70/27,85 UAH/USD)

€ 65,20/31,90 UAH/EUR (с утра 31,50/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался достаточно сдержанный восходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «бычьими» настроениями рынка «зеленого» безнала на межбанке. «Сдержанность» роста цен по сравнению с другими городами страны рынку наличных столицы обеспечивали насыщенность рынка долларом, а также периодические обострения гривнедефицита, препятствующие более динамичному подорожанию доллара и евро «по-киевски».



На 12.03 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок. При этом нельзя не отметить заметное отставание роста цен в Киеве по сравнению с другими регионами страны. Полагаю, это стало следствием изобилия СКВ на рынке столицы.

На моменте здесь действовали цены: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.



После обеда на киевском наличном рынке повышение действующих цен в паре доллар-гривня было пролонгировано в сопровождении баланса спрос/предложение.

Рост цен стал более динамичным.



Эта сбалансированность сохранилась до самого финиша торгов, как и накануне, не сумев обеспечить киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам пятницы «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.

