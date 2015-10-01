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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:45
Дата: 02 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.38
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,15 UAH/USD
EUR 31,60-65/32,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:43
На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
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