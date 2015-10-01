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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:45
Дата: 02 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.38
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,15 UAH/USD
EUR 31,60-65/32,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:43
На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:26
Дата: 02 января 2019 г. 16.21
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,95/28,05 UAH/USD (с утра 28,00/28,15 UAH/USD, к полудню 27,95/28,15 UAH/USD)
€ 31,75/32,00 UAH/EUR (с утра 31,60-65/32,00 UAH/EUR, к полудню 31,70/32,00 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался вялотекущий процесс равновесной торговли. Клиент местного рынка был пассивен, а добрая половина столичных «обменок» была выходная.
На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.
После обеда на киевском наличном рынке сохранилась относительная стабильность действующих цен. Котировки пары доллар-гривня ограничились сужением маржи, понизив офера, пытаясь стимулировать клиентские покупки. Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию рынка.
Наблюдавшуюся в течение дня сбалансированность удалось сохранить до самого финиша торгов. При этом не сумев обеспечить киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам среды «слабую тройку», понизили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:20
Дата: 03 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.20
Мелкий опт «неформал»
$ 28,80/27,95 UAH/USD
EUR 31,60/31,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:08
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное падение действующих цен в паре доллар-гривня и «плюрализм мнений» в паре евро-гривня: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,40-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие, клиент пассивен. Дилеры местного рынка пробавляются «перебросами» между собой.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:23
Дата: 03 января 2019 г. 16.21
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,70/27,95 UAH/USD (с утра 27,80/27,95 UAH/USD, к полудню 27,70/27,85 0UAH/USD)
€ 31,40/31,95 UAH/EUR (с утра 31,60/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,40-50/31,60-65 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался вялотекущий процесс равновесной торговли. Клиент местного рынка был пассивен, хотя офера преобладали, заставляя местных дилеров дисконтировать цены.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное падение действующих цен в паре доллар-гривня и «плюрализм мнений» в паре евро-гривня: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,40-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие, клиент пассивен. Дилеры местного рынка пробавляются «перебросами» между собой.
После обеда на киевском наличном рынке сохранилась относительная стабильность действующих цен. Местные дилеры, пытаясь «взять свое», растянули спред, стараясь за счет широкой маржи увеличить профит. В отличие от предыдущих сессий, проходивших в подобном ключе, на сей раз этот проект увенчался успехом: по итогам четверга столичные валютчики констатировали рост оборотов, заслуживших оценку «четыре» и повысивших показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:31
Дата: 04 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 27,85/27,95 UAH/USD
EUR 31,50/31,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок очень «вялый».
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:21
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,92-93/28,00-02 UAH/USD, евро – 31,60/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие и вялые.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:46
Дата: 04 января 2019 г. 16.42
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,95-28,00/28,10 UAH/USD (с утра 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню 27,92-93/28,00-02 0UAH/USD)
€ 31,65/31,95-32,00 UAH/EUR (с утра 31,50/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,60/31,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок очень «вялый».
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался вялотекущий процесс равновесной торговли. Клиент местного рынка был пассивен, хотя «зеленые быки» межбанка заставляли местных дилеров приподнимать цены.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,92-93/28,00-02 UAH/USD, евро – 31,60/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие и вялые.
После обеда на киевском наличном рынке сохранился восходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Динамично поднимая действующие цены столичные валютчики добились итогового равновесия покупок и продаж, позволившее сохранить обороты на «хорошем» уровне, аккурат, на «четверку», повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 09:58
Дата: 08 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 09.57
Мелкий опт «неформал»
$ 27,95/28,00 UAH/USD
EUR 31,50/31,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок очень «вялый».
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