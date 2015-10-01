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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:58

На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие и вялые.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30

Дата: 17 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.28

Мелкий опт «неформал»

$ 28,03/28,10 UAH/USD
EUR 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,97-98/28,00-03 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.
дядя Caша
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  #<1 ... 228229230231
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