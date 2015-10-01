RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:58

На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие и вялые.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70104
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4496 раз.
Подякували: 8178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30

Дата: 17 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.28

Мелкий опт «неформал»

$ 28,03/28,10 UAH/USD
EUR 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70104
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4496 раз.
Подякували: 8178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,97-98/28,00-03 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70104
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4496 раз.
Подякували: 8178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:20

Дата: 17 января 2019 г. 16.16
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,97/28,02-03 UAH/USD (с утра 28,03/28,10 UAH/USD, к полудню 27,97-98/28,00-03 0UAH/USD)
€ 31,85/32,00 UAH/EUR (с утра 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR, к полудню 31,85/32,00 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса».

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,97-98/28,00-03 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.

После обеда на киевском наличном рынке курсовая динамика замедлилась. В немалой степени этому способствовало установившееся «надежное» равновесие покупок и продаж.

Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, позволив сохранить обороты на приличном уровне, аккурат, на «четверку с минусом», повторив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70104
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4496 раз.
Подякували: 8178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:35

Дата: 18 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.29

Мелкий опт «неформал»

$ 27,98/28,03 UAH/USD
EUR 31,80/32,05 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70104
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4496 раз.
Подякували: 8178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:07

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70104
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4496 раз.
Подякували: 8178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 228229230231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 256, 257, 258
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2572 180174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 12:10
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 224, 225, 226
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2252 150204
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 12:09
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 298, 299, 300
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2993 202753
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 12:08
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.