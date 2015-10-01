Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:58
На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие и вялые.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30
Дата: 17 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.28
Мелкий опт «неформал»
$ 28,03/28,10 UAH/USD
EUR 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,97-98/28,00-03 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:20
Дата: 17 января 2019 г. 16.16
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,97/28,02-03 UAH/USD (с утра 28,03/28,10 UAH/USD, к полудню 27,97-98/28,00-03 0UAH/USD)
€ 31,85/32,00 UAH/EUR (с утра 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR, к полудню 31,85/32,00 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса».
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,97-98/28,00-03 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.
После обеда на киевском наличном рынке курсовая динамика замедлилась. В немалой степени этому способствовало установившееся «надежное» равновесие покупок и продаж.
Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, позволив сохранить обороты на приличном уровне, аккурат, на «четверку с минусом», повторив показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:35
Дата: 18 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.29
Мелкий опт «неформал»
$ 27,98/28,03 UAH/USD
EUR 31,80/32,05 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:07
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:17
Дата: 18 января 2019 г. 16.16
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,92/27,95 UAH/USD (с утра 27,90/28,03 UAH/USD, к полудню 27,80/27,90 0UAH/USD)
€ 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра 31,80/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,60/32,00 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни.
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».
После обеда на киевском наличном рынке курсовая динамика замедлилась, а рынок выровнялся в баланс спроса и предложения. Это произошло из-за появления на местном рынке толики «свежей» гривневой ликвидности.
Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, позволив сохранить обороты на приличном уровне, аккурат, на «четверку с минусом», повторив показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:45
Дата: 21 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.43
Мелкий опт «неформал»
$ 27,90/27,96 UAH/USD
EUR 31,70/31,90 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:25
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали некоторое снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,90/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов.
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:20
Дата: 21 января 2019 г. 16.20
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,85-88/27,92-95 UAH/USD (с утра 27,90/27,96 UAH/USD, к полудню 27,90/27,93 0UAH/USD)
€ 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,90 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали некоторое снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,90/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов.
После обеда на киевском наличном рынке сохранилась нисходящая динамика в паре доллар-гривня на фоне стабильности наличного евро. Кроме того, цены наличного доллара «размылись», в комплекте со снижением расширяя спред.
Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, позволив сохранить обороты на приличном уровне, аккурат, на «четверку с минусом», повторив показатели предыдущей сессии.
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