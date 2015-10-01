Курси валют у Києві

Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:17

Дата: 18 января 2019 г. 16.16

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,92/27,95 UAH/USD (с утра 27,90/28,03 UAH/USD, к полудню 27,80/27,90 0UAH/USD)

€ 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра 31,80/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,60/32,00 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни.



На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».



После обеда на киевском наличном рынке курсовая динамика замедлилась, а рынок выровнялся в баланс спроса и предложения. Это произошло из-за появления на местном рынке толики «свежей» гривневой ликвидности.



Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, позволив сохранить обороты на приличном уровне, аккурат, на «четверку с минусом», повторив показатели предыдущей сессии.

