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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:41

Дата: 22 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 27,88-90/27,93-95 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:09

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.
дядя Caша
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