|
|
|
Курси валют у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:41
Дата: 22 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 27,88-90/27,93-95 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70196
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4505 раз.
- Подякували: 8199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:09
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70196
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4505 раз.
- Подякували: 8199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:19
Дата: 22 января 2019 г. 16.17
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,85/27,92 UAH/USD (с утра 27,88-90/27,93-95 UAH/USD, к полудню 27,85-87/27,90-93 0UAH/USD)
€ 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра 31,75/31,80 UAH/EUR, к полудню 31,75/31,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни. Вместе с коррекцией указанных пар снижалась и торговая активность клиентов.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.
После обеда на киевском наличном рынке сохранилась «медвежья» динамика в парах доллар-гривня и наличном евро. Кроме того, откат наличного «американца» «по-киевски» сопровождался сохранением «сиротской» ликвидности.
Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, но это не спасло обороты от потерь: заслужив от дилеров киевского наличного рынка «тройку», ликвидность сессии 22-го ухудшила показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70196
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4505 раз.
- Подякували: 8199 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2585
|181732
|
|
|3001
|204744
|
|
|2258
|151101
|
|