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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:41

Дата: 22 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 27,88-90/27,93-95 UAH/USD
EUR 31,75/31,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:09

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:19

Дата: 22 января 2019 г. 16.17
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,85/27,92 UAH/USD (с утра 27,88-90/27,93-95 UAH/USD, к полудню 27,85-87/27,90-93 0UAH/USD)
€ 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра 31,75/31,80 UAH/EUR, к полудню 31,75/31,80 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни. Вместе с коррекцией указанных пар снижалась и торговая активность клиентов.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.

После обеда на киевском наличном рынке сохранилась «медвежья» динамика в парах доллар-гривня и наличном евро. Кроме того, откат наличного «американца» «по-киевски» сопровождался сохранением «сиротской» ликвидности.

Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, но это не спасло обороты от потерь: заслужив от дилеров киевского наличного рынка «тройку», ликвидность сессии 22-го ухудшила показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:47

Дата: 23 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.45

Мелкий опт «неформал»

$ 27,67/27,77 UAH/USD
EUR 31,65/31,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный, но «адреналиновый».
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:28

Дата: 23 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 11.26

Мелкий опт «неформал»

$ 27,73/27,80 UAH/USD
EUR 31,60/31,75 UAH/EUR

На указанное время в столице сохраняется равновесие спроса и оферов. Напряжение и волатильность понизились. Работу столичного рынка затрудняют пробки на дорогах.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:07

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали консолидацию действующих цен на отметке: доллар - 27,73/27,80 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, низкая.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:18

Дата: 23 января 2019 г. 16.15
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,77/27,87 UAH/USD (с утра 27,67/27,77 UAH/USD, к полудню 27,73/27,80 0UAH/USD)
€ 31,68/31,80 UAH/EUR (с утра 31,65/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,60/31,75 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный, но «адреналиновый».

До полудня в столице сохраняется равновесие спроса и оферов, которое поддерживается «ненавязчивым» повышением действующих цен, сообразно восходящему тренду в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка.
Напряжение и волатильность понизились. Работу столичного рынка затрудняют пробки на дорогах.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали консолидацию действующих цен на отметке: доллар - 27,73/27,80 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, низкая.
После обеда на киевском наличном рынке сохранилась «бычья» динамика в парах доллар-гривня и евро-гривня. Кроме того, рост наличных СКВ сопровождался сохранением равновесия спроса и предложения.

Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, и это отчасти способствовало незначительному росту оборотов: заслужив от дилеров киевского наличного рынка «четверку с минусом», ликвидность сессии 23-го немного улучшила показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:36

Дата: 24 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 27,75/27,85 UAH/USD
EUR 31,70/31,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
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