Курси валют у Києві

Додано: Вів 22 січ, 2019 16:19

Дата: 22 января 2019 г. 16.17

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,85/27,92 UAH/USD (с утра 27,88-90/27,93-95 UAH/USD, к полудню 27,85-87/27,90-93 0UAH/USD)

€ 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра 31,75/31,80 UAH/EUR, к полудню 31,75/31,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни. Вместе с коррекцией указанных пар снижалась и торговая активность клиентов.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,85-87/27,90-93 UAH/USD, евро – 31,75/31,80 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность, по сути, нулевая.



После обеда на киевском наличном рынке сохранилась «медвежья» динамика в парах доллар-гривня и наличном евро. Кроме того, откат наличного «американца» «по-киевски» сопровождался сохранением «сиротской» ликвидности.



Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, но это не спасло обороты от потерь: заслужив от дилеров киевского наличного рынка «тройку», ликвидность сессии 22-го ухудшила показатели предыдущей сессии.