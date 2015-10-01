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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:37

Дата: 25 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 27,80/27,87 UAH/USD
EUR 31,55/31,65-70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 января начались в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:17

На 12.04 столичные валютчики-оптовики «неформалы» раcтянули действующие цены, обозначив симпатии к «зеленым медведям»: доллар - 27,70/27,80 UAH/USD, евро – 31,50-55/31,70-75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность пребывает «на уровне плинтуса».
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:28

Дата: 25 января 2019 г. 16.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,70/27,77 UAH/USD (с утра 27,80/27,87 UAH/USD, к полудню 27,70/27,80 0UAH/USD)
€ 31,55/31,65 UAH/EUR (с утра 31,55/31,65-70 UAH/EUR, к полудню 31,50-55/31,70-75 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 января начались в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

До полудня в столице сохраняется равновесие спроса и оферов, которое поддерживается снижением действующих цен, сообразно нисходящему в это время тренду в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка.

На 12.04 столичные валютчики-оптовики «неформалы» раcтянули действующие цены, обозначив симпатии к «зеленым медведям»: доллар - 27,70/27,80 UAH/USD, евро – 31,50-55/31,70-75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность пребывает «на уровне плинтуса».

После обеда на киевском наличном рынке замедлилась коррекция долларовых цен, сообразно «замораживанию» отката на рынке «зеленого» безнала.

Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, но это не спасло тамошние обороты от некоторого регресса - заслужив от дилеров киевского наличного рынка «твердую тройку», ликвидность сессии 25-го немного понизила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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