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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:37

Дата: 25 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 27,80/27,87 UAH/USD
EUR 31,55/31,65-70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 января начались в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:17

На 12.04 столичные валютчики-оптовики «неформалы» раcтянули действующие цены, обозначив симпатии к «зеленым медведям»: доллар - 27,70/27,80 UAH/USD, евро – 31,50-55/31,70-75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность пребывает «на уровне плинтуса».
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:28

Дата: 25 января 2019 г. 16.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,70/27,77 UAH/USD (с утра 27,80/27,87 UAH/USD, к полудню 27,70/27,80 0UAH/USD)
€ 31,55/31,65 UAH/EUR (с утра 31,55/31,65-70 UAH/EUR, к полудню 31,50-55/31,70-75 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 января начались в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

До полудня в столице сохраняется равновесие спроса и оферов, которое поддерживается снижением действующих цен, сообразно нисходящему в это время тренду в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка.

На 12.04 столичные валютчики-оптовики «неформалы» раcтянули действующие цены, обозначив симпатии к «зеленым медведям»: доллар - 27,70/27,80 UAH/USD, евро – 31,50-55/31,70-75 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность пребывает «на уровне плинтуса».

После обеда на киевском наличном рынке замедлилась коррекция долларовых цен, сообразно «замораживанию» отката на рынке «зеленого» безнала.

Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, но это не спасло тамошние обороты от некоторого регресса - заслужив от дилеров киевского наличного рынка «твердую тройку», ликвидность сессии 25-го немного понизила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:25

Дата: 28 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.23

Мелкий опт «неформал»

$ 27,65-70/27,80-85 UAH/USD
EUR 31,55/31,65-70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:15

На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на вялое снижение курса СКВ на межбанке: доллар - 27,67-68/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,65-70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность очень вялая.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:19

Дата: 28 января 2019 г. 16.18
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,65/27,75 UAH/USD (с утра 27,80/27,87 UAH/USD, к полудню 27,70/27,80 0UAH/USD)
€ 31,50/31,65-70 UAH/EUR (с утра 31,50/31,75 UAH/EUR, к полудню 31,45-50/31,65-70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низколиквидный.

До полудня в столице на местном сохранялось равновесие спроса и оферов, которое поддерживается снижением действующих цен, сообразно нисходящему в это время тренду в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на вялое снижение курса СКВ на межбанке: доллар - 27,67-68/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,65-70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность вялая.

После обеда на киевском наличном рынке сохранилась коррекция долларовых цен, несмотря на замедление отката и даже рост на рынке «зеленого» безнала.

Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, и это способствовало росту оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров киевского наличного рынка «четверку с минусом», улучшился показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:59

Дата: 29 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.55

Мелкий опт «неформал»

$ 27,60-65/27,70 UAH/USD
EUR 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:35

Около 12.14 киевские дилеры сохранили действующие цены местного наличного рынка на уровнях открытия: 27,60/27,70 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:35

Дата: 29 января 2019 г. 16.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,67/27,75 UAH/USD (с утра 27,60-65/27,70 UAH/USD, к полудню 27,60/27,70 0UAH/USD)
€ 31,53/31,65 UAH/EUR (с утра 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR, к полудню 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

До полудня в столице на местном сохранялось равновесие спроса и оферов, которое по сути не нуждалось в ценовой поддержке.

Около 12.14 киевские дилеры сохранили действующие цены местного наличного рынка на уровнях открытия: 27,60/27,70 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.

После обеда на киевском наличном рынке обозначился «ненавязчивый» восходящий тренд, став следствием аналогичного настроения на торгах валютного межбанка.

Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, хотя это и не обеспечило местный рынок приличными оборотами – ликвидность, заслужив по итогам дня от киевских дилеров «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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