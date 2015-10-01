Курси валют у Києві

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:03
Около 11.54 киевские дилеры заметно понизили действующие цены пары доллар-гривня (27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR), сопровождаясь острой нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:43
Дата: 30 января 2019 г. 16.42
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,57/27,63 UAH/USD (с утра 27,65/27,70 UAH/USD, к полудню 27,57/27,65 0UAH/USD)
€ 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,55/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный. В Киеве туман.
До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от жесткого гривнедефицита.
Около 11.54 киевские дилеры заметно понизили действующие цены пары доллар-гривня (27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR), сопровождаясь острой нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке сохранился символический нисходящий тренд, сопровождавшийся вялым равновесием покупок и продаж.
Эта сбалансированность не принесла киевлянам бонусы на участке ликвидности – обороты остались слабыми, заслужив, как и накануне, тройку.
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:31
Дата: 31 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 27,58/27,65 UAH/USD
EUR 31,60/31,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:08
Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
|