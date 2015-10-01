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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:03

Около 11.54 киевские дилеры заметно понизили действующие цены пары доллар-гривня (27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR), сопровождаясь острой нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:43

Дата: 30 января 2019 г. 16.42
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,57/27,63 UAH/USD (с утра 27,65/27,70 UAH/USD, к полудню 27,57/27,65 0UAH/USD)
€ 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,55/31,70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный. В Киеве туман.

До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от жесткого гривнедефицита.

Около 11.54 киевские дилеры заметно понизили действующие цены пары доллар-гривня (27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR), сопровождаясь острой нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.

После обеда на киевском наличном рынке сохранился символический нисходящий тренд, сопровождавшийся вялым равновесием покупок и продаж.
Эта сбалансированность не принесла киевлянам бонусы на участке ликвидности – обороты остались слабыми, заслужив, как и накануне, тройку.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:31

Дата: 31 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 27,58/27,65 UAH/USD
EUR 31,60/31,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:08

Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
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