Курси валют у Києві

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:03
Около 11.54 киевские дилеры заметно понизили действующие цены пары доллар-гривня (27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR), сопровождаясь острой нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:43
Дата: 30 января 2019 г. 16.42
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,57/27,63 UAH/USD (с утра 27,65/27,70 UAH/USD, к полудню 27,57/27,65 0UAH/USD)
€ 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,55/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный. В Киеве туман.
До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от жесткого гривнедефицита.
Около 11.54 киевские дилеры заметно понизили действующие цены пары доллар-гривня (27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR), сопровождаясь острой нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке сохранился символический нисходящий тренд, сопровождавшийся вялым равновесием покупок и продаж.
Эта сбалансированность не принесла киевлянам бонусы на участке ликвидности – обороты остались слабыми, заслужив, как и накануне, тройку.
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:31
Дата: 31 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 27,58/27,65 UAH/USD
EUR 31,60/31,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:08
Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:24
Дата: 31 января 2019 г. 16.21
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,57/27,59 UAH/USD (с утра 27,58/27,65 UAH/USD, к полудню 27,58/27,63 0UAH/USD)
€ 31,62/31,70 UAH/EUR (с утра 31,60/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,62/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от жесткого гривнедефицита.
Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд стал более выраженным, реагируя на выросшую динамику отката безналичной пары доллар-гривня на межбанке.
Коррекция курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании клиентского «приноса».
Этот «перекос» в комплекте с выросшей курсовой динамикой, отпугивавшей клиентов, не позволила вырасти оборотам - ликвидность осталась слабой, заслужив, как и накануне, тройку.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:12
Дата: 01 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.10
Мелкий опт «неформал»
$ 27,55/27,60 UAH/USD
EUR 31,50/31,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:58
Около 11.51 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустив пару евро-гривня: 27,47/27,55 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:55
Дата: 01 февраля 2019 г. 16.51
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,46/27,60 UAH/USD (с утра 27,55/27,60 UAH/USD, к полудню 27,47/27,55 0UAH/USD)
€ 31,50/31,60 UAH/EUR (с утра 31,50/31,65 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,60 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на «медвежье» настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от гривнедефицита.
Около 11.51 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустив пару евро-гривня: 27,47/27,55 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд заморозился стараниями появившихся клиентских покупок. СКВ приобретали участники рынка, не пожелавшие на выходные дни оставаться вне «старого надежного» доллара.
Послеобеденная терминация коррекции курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж, которое сохранилось до самого завершения сессии, обеспечив рынок Киева прогрессом на участке ликвидности – обороты, заслужив от местных дилеров «четверку с минусом», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:51
Дата: 04 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.37
Мелкий опт «неформал»
$ 27,40-45/27,55-60 UAH/USD
EUR 31,45/31,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
|