Курси валют у Києві

Додано: Чет 31 січ, 2019 16:24

Дата: 31 января 2019 г. 16.21

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,57/27,59 UAH/USD (с утра 27,58/27,65 UAH/USD, к полудню 27,58/27,63 0UAH/USD)

€ 31,62/31,70 UAH/EUR (с утра 31,60/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,62/31,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от жесткого гривнедефицита.



Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд стал более выраженным, реагируя на выросшую динамику отката безналичной пары доллар-гривня на межбанке.



Коррекция курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании клиентского «приноса».

Этот «перекос» в комплекте с выросшей курсовой динамикой, отпугивавшей клиентов, не позволила вырасти оборотам - ликвидность осталась слабой, заслужив, как и накануне, тройку.