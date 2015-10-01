Курси валют у Києві

Дата: 04 февраля 2019 г. 16.52
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,40/27,49 UAH/USD (с утра 27,40-45/27,55-60 UAH/USD, к полудню 27,35-41/27,47-50 0UAH/USD)
€ 31,40/31,50 UAH/EUR (с утра 31,45/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,40/31,55 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в значительной ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на «медвежье» настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, «отбиваясь» от клиентского «приноса».
Около 12.00 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустив пару евро-гривня: 27,35-41/27,47-50 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.
После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд немного замедлился. Не исключено, в связи с остановкой коррекции и незначительным подорожанием СКВ на торгах межбанка.
Послеобеденная терминация коррекции курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж, которое сохранилось до самого завершения сессии, обеспечив рынок Киева приличными по нынешним временам оборотами ликвидность, заслужив от местных дилеров «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.