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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:55

Дата: 04 февраля 2019 г. 16.52
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,40/27,49 UAH/USD (с утра 27,40-45/27,55-60 UAH/USD, к полудню 27,35-41/27,47-50 0UAH/USD)
€ 31,40/31,50 UAH/EUR (с утра 31,45/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,40/31,55 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в значительной ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на «медвежье» настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, «отбиваясь» от клиентского «приноса».

Около 12.00 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустив пару евро-гривня: 27,35-41/27,47-50 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.

После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд немного замедлился. Не исключено, в связи с остановкой коррекции и незначительным подорожанием СКВ на торгах межбанка.

Послеобеденная терминация коррекции курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж, которое сохранилось до самого завершения сессии, обеспечив рынок Киева приличными по нынешним временам оборотами ликвидность, заслужив от местных дилеров «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:14

Дата: 05 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.13

Мелкий опт «неформал»

$ 27,20-25/27,30-35 UAH/USD
EUR 31,30/31,50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:48

Около 11.43 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 27,17-20/27,27-33 UAH/USD, евро – 31,17-20/31,30-33 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:35

Дата: 05 февраля 2019 г. 16.33
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,10/27,17 UAH/USD (с утра 27,20-25/27,30-15 UAH/USD, к полудню 27,17-20/27,27-33 0UAH/USD)
€ 31,05/31,15 UAH/EUR (с утра 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню 31,17-20/31,30-35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в решительной ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на «супермедвежье» настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, реагируя на клиентский «принос». Последнего, к слову, было не так много.

Около 11.43 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 27,17-20/27,27-33 UAH/USD, евро – 31,17-20/31,30-33 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.

После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд сохранился. Полагаю, в этом немалая заслуга пролонгации «медвежьего» тренда на валютном межбанке, который покинул НБУ, оставив его «на откуп» продавцам.

Послеобеденная коррекция курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж, которое сохранилось до самого завершения сессии. Но этот баланс не спас рынок Киева от потерь в оборотах – ликвидность, заслужив от местных валютчиков «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.

Мы связываем эти потери с выросшей курсовой динамикой, которая, как известно, не по нраву клиентам наличного рынка.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:47

Дата: 06 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.44

Мелкий опт «неформал»

$ 26,95-98/27,03-05 UAH/USD
EUR 30,80/30,97 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 февраля в условиях преобладания клиентских оферов валюты на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
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