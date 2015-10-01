Курси валют у Києві

Додано: Вів 05 лют, 2019 16:35

Дата: 05 февраля 2019 г. 16.33

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,10/27,17 UAH/USD (с утра 27,20-25/27,30-15 UAH/USD, к полудню 27,17-20/27,27-33 0UAH/USD)

€ 31,05/31,15 UAH/EUR (с утра 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню 31,17-20/31,30-35 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в решительной ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на «супермедвежье» настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, реагируя на клиентский «принос». Последнего, к слову, было не так много.



Около 11.43 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 27,17-20/27,27-33 UAH/USD, евро – 31,17-20/31,30-33 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.



После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд сохранился. Полагаю, в этом немалая заслуга пролонгации «медвежьего» тренда на валютном межбанке, который покинул НБУ, оставив его «на откуп» продавцам.



Послеобеденная коррекция курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж, которое сохранилось до самого завершения сессии. Но этот баланс не спас рынок Киева от потерь в оборотах – ликвидность, заслужив от местных валютчиков «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Мы связываем эти потери с выросшей курсовой динамикой, которая, как известно, не по нраву клиентам наличного рынка.