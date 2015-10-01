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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:41
Дата: 08 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.38
Мелкий опт «неформал»
$ 26,90/27,02 UAH/USD
EUR 30,70/30,86 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых утренних сделок. Рынок низкооборотный.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:03
Около 11.51 киевские дилеры несколько понизили цены «американца» и пары евро-гривня: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,70/30,78 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.
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дядя Caша
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